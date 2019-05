FCGB : Ça se confirme, Bordeaux craque pour Giroud

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A quoi va ressembler le premier mercato estival de GACP à la tête des Girondins de Bordeaux ? C’est avec curiosité et impatience que les fans du club au scapulaire attendent l’ouverture du marché des transferts. D’autant que Joseph DaGrosa n’a pas fermé la porte à l’arrivée d’un ou deux gros noms. Olivier Giroud, en manque de temps de jeu à Chelsea, a parfois été associé aux Girondins. Et ce n’est pas un hasard puisque dans une interview accordée à L’Equipe, Hugo Varela a confirmé l’intérêt de Bordeaux pour l’international français.

« Cet été, ce sera le premier mercato vraiment important pour nous. Là, on était dans une saison de transition, beaucoup de choses ont tourné du mauvais côté. On a une bonne base équipe, on veut la renforcer avec d’avantage de qualité et de leadership. (...) Les gens qui connaissent Olivier Giroud nous ont dit beaucoup de bien de lui en tant que joueur, bien sûr, mais aussi en tant que personne. Il a les attributs que l’on cherche, mais il n’est pas le seul. (...) On espère, mais le plus important, c’est la mentalité. Si vous prenez un grand nom, ça fera le buzz 2 semaines, et s’il n’est pas bon tout le monde oubliera au bout d’un mois. On n’ira pas juste pour le nom » a confié le conseiller de Joseph DaGrosa, qui entretient donc la rumeur Giroud à Bordeaux. Reste à voir ce que le principal intéressé, à savoir l’attaquant de Chelsea, pense de tout cela alors que Bordeaux ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine…