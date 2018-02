FCGB : Bordeaux veut ajouter l'OM à son incroyable série

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

Maxime Poundjé (défenseur de Bordeaux après la quatrième victoire consécutive de Bordeaux) : « Je pense que c'était important de gagner. Nous sommes tombé sur équipe difficile à manoeuvrer. Même si sur la fin, nous avons eu plus de difficultés, on a pris le match par le bon bout. L'essentiel c'est les trois points que l'on ramène ce soir. Aujourd'hui on enchaîne avec une quatrième victoire consécutive, c'est bien pour la confiance du groupe. Les gars travaillent bien, donc ça n'est pas une surprise, il faut continuer sur cette bonne dynamique. Vous savez le football reste du football. La balle est ronde, et un manque de concentration sur certains coups peut donner ce genre de réponses. Maintenant il ne faut pas paniquer par rapport à ça. Ce soir on a gagné ce match et nous repartons avec trois précieux points. A présent il faut basculer sur le Vélodrome, dimanche prochain. On y va dans l'idée de faire quelque chose. Cependant il faudra, c'est sur, être très costaud mentalement, car en face il y a des joueurs qui sont en pleine confiance. Personnellement j'ai confiance en l'équipe. »