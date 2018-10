FCGB : Bordeaux confirme son intérêt, il est déjà prêt à signer

Dans : Bordeaux, SCO, Mercato.

Probable successeur de la chaîne M6, le fonds d’investissement américain GACP n’exclut pas de renforcer l’effectif de Ricardo cet hiver.

Du coup, les Girondins de Bordeaux observent attentivement l’évolution de certaines cibles à des postes bien définis. Le club aquitain envisage en effet l’arrivée d’un milieu défensif, d’où la piste menant à l’Angevin Baptiste Santamaria (23 ans), confirmée sur le plateau de RMC Sport par le président Stéphane Martin lui-même.

« Oui, il est suivi, mais comme beaucoup d'autres joueurs, a indiqué le dirigeant. On brasse beaucoup de noms vous savez, on regarde beaucoup de joueurs, dont celui-ci. Mais nous n'avons pas fait d'approche. Après, le mercato, vous savez comment ça se passe... Baptiste Santamaria est un bon joueur, et d'autres clubs sont peut-être aussi sur lui. » Des propos flatteurs pour le milieu formé à Tours, intéressé par la perspective de rejoindre les Marine et Blanc.

Santamaria est intéressé

« Forcément, quand c’est un club qui est prétendant à une Coupe d’Europe, c’est vraiment touchant, a réagi Santamaria pour le même média. Ça met aussi en valeur mon travail. Donc forcément oui ça évoque un intérêt de ma part. Après pour le moment je suis à Angers donc on va voir ce qu’il se passe. L’intérêt de ces clubs qui jouent les coupes d’Europe forcément ça peut m’attirer, je suis un joueur qui a de l’ambition et qui a forcément envie d’aller voir plus haut pour voir si j’ai le niveau. » Le SCO est prévenu, sa sentinelle, qui a prolongé jusqu'en 2022 en juin dernier, n’est pas contre un départ au mercato hivernal.