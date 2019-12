FCGB : Arsenal rêve de Sousa, no panic à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Afin de succéder à Unai Emery, les dirigeants d’Arsenal pensent très fortement à Paulo Sousa, lequel réalise une première partie de saison excellente aux Girondins de Bordeaux.

Une piste d’autant plus sérieuse que le technicien portugais dispose d’une clause sous seing privé, laquelle lui permet d’être libre si un club paie 3 ME aux Girondins de Bordeaux. Néanmoins, l’inquiétude ne règne pas (encore) chez les dirigeants du club au scapulaire, selon les informations récoltées ce mardi par RMC. En effet, le club girondin n’a absolument pas évoqué l’intérêt d’Arsenal avec son entraîneur au cours des derniers jours, et n’aurait pour l’heure montré aucun signe d’inquiétude en interne face à ces rumeurs autour de son manager à la cote très élevée en Europe en cette fin d’année 2019.

Néanmoins, la direction bordelaise va devoir clarifier la situation auprès de Paulo Sousa si elle veut le garder encore au moins jusqu’à la fin de la saison. En effet, le projet actuel n’est plus celui qui avait été vendu à l’ancien joueur du Borussia Dortmund par GACP. Autrement dit, Paulo Sousa souhaite être rassuré sur la motivation et l’engagement financier de King Street dans les prochains mois. Car pour le technicien portugais, il est tout simplement hors de question de rester à Bordeaux si l’objectif prioritaire du mercato hivernal est de vendre les joueurs à grosse valeur marchande. Les prochaines semaines seront donc intéressantes à suivre au Haillan...