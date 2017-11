FCGB : Accroché par l’OM, Malcom fait taire ses dirigeants

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1.

Alors qu’ils pensaient se relancer face à l’Olympique de Marseille dimanche, les Girondins de Bordeaux ont concédé l’égalisation à la dernière seconde (1-1).

Compte tenu de leur situation, les Marine et Blanc ont pris un énorme coup sur le tête ! A tel point que les dirigeants ont un peu perdu leur lucidité. De l’entraîneur Jocelyn Gourvennec à l’actionnaire majoritaire Nicolas de Tavernost, en passant par le président Stéphane Martin, ils ont tous accusé l’arbitre Benoît Millot après la rencontre. De son côté, Malcom, qui n’a pas brillé lors de cette rencontre, a plutôt ciblé… les Girondins.

« Face à l’OM je pense qu’on méritait la victoire, a estimé l’ailier brésilien dans un entretien accordé à Foot-Express. Ces deux semaines que l’on a eues pour travailler pendant la trêve nous ont fait du bien. J’espère que ce n’était pas seulement pour ce match contre Marseille, j’espère que l’on va continuer parce qu’on avait de l’envie et comme je l’ai dit, on aurait mérité la victoire. Dans l’état d’esprit, il faut continuer comme ça, concentrés du début à la fin. A la fin du match contre Marseille on a pris un but… mais c’est normal, on a aussi raté beaucoup d’occasions. Mais il faut continuer comme ça. » Plus réaliste que ses supérieurs, Malcom est déjà tourné vers le déplacement à Caen samedi soir.