FCGB : 80 ME à mettre, Bruno Fievet donne les détails

Placés sous la tutelle du tribunal de commerce, les Girondins de Bordeaux suscitent de nombreuses convoitises.

En effet, plusieurs repreneurs potentiels se sont manifestés pour prendre la suite de King Street, qui a brutalement lâché les Girondins de Bordeaux à quelques semaines de la fin du championnat. Bruno Fievet fait notamment partie des investisseurs intéressés. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, l’homme d’affaires a dévoilé en détails sont ambitieux projet de reprise. Il repose notamment sur l’injection de 80 ME en deux ans ainsi que sur la nomination d’un entraîneur français prometteur. Les noms de Christophe Pélissier (FC Lorient) ainsi que de Julien Stéphan (ex-Stade Rennais) sont évoqués.

« Nous souhaitons retisser le lien entre les Girondins et l’écosystème bordelais. Le club s’en est coupé lentement sous l’ère M6, brutalement avec GACP-King Street. Aux supporters, je proposerai une consultation sur le logo, dont ils ont été dépossédé. Notre actionnariat sera 100% local et j’associerai à la gouvernance des anciens joueurs tels que Lilian Laslandes, François Grenet ou Pierre Ducasse. Des inconnues demeurent : droits télé, jauge de spectateurs. Mais selon les premières estimations, il y aura besoin d’injecter 80 millions d’euros lors des deux prochaines saisons pour faire tourner le club, depuis longtemps déficitaire. On pense aussi restructurer la dette de 38 millions d’euros liée à Fortress » a indiqué Bruno Fievet afin d’évoquer la piste Julien Stéphan, qui revient avec insistance aux Girondins de Bordeaux. « C’est une très bonne option, mais il n’y a pas de discussion engagée. Je souhaite un entraîneur bâtisseur, à ce titre j’apprécie aussi un profil comme Christophe Pelissier ». De quoi faire saliver les supporters des Girondins de Bordeaux, dont l’équipe devra cependant assurer son maintien lors des deux dernières journées. C’est la mission de Jean-Louis Gasset avant un probable départ cet été…