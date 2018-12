EL : Pas de miracle pour Bordeaux

Dans : Bordeaux, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Parken Stadium.

Copenhague - Bordeaux : 0-1.

But : Briand (73e) pour Bordeaux.

Malgré leur victoire finale contre le FC Copenhague (1-0), les Girondins de Bordeaux sont éliminés de l'Europa League...

Pour valider son ticket pour la phase finale de la C3, le FCGB devait s'imposer à Copenhague tout en espérant un succès du Zenit contre le Slavia. Mais un seul facteur du miracle s'est déroulé... De son côté, Bordeaux a parfaitement rempli sa part du contrat en s'imposant sur la pelouse de Copenhague, grâce à une madjer de Briand, intervenue après un superbe travail de Karamoh côté droit (0-1 à la 73e). Mais Saint-Pétersbourg, déjà qualifié et assuré d'être premier, n'a pas fait le résultat espéré, vu que Prague l'a tranquillement emporté (2-0)...

Le club tchèque reste donc deuxième du Groupe C, au sein duquel Bordeaux échoue au troisième rang avec sept points... De quoi donner des regrets à tout le foot français, qui n'aura donc que Rennes comme représentant en seizièmes de finale de l'Europa League. Les Girondins peuvent tout de même se consoler en se disant qu'ils n'ont plus perdu depuis huit matchs et la fin du mois d'octobre.