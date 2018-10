Bordeaux : Un renfort très haut de gamme piqué à Leicester !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

C'est à priori ce mardi 23 octobre que M6 va officialiser la vente des Girondins de Bordeaux à GACP, mais les futurs propriétaires du club au scapulaire se sont déjà mis au travail pour renforcer Bordeaux. Et selon le Journal du Dimanche, le premier gros coup des investisseurs américains sera la venue au poste de directeur sportif d'Eduardo Macia, lequel prendra la place d'Ullrich Ramé. Agé de 44 ans, l'Espagnol est actuellement le directeur du recrutement de Leicester, mais des clubs comme Manchester United et le Milan AC lui tournaient autour, tant Eduardo Macia a la réputation d'être un très fin limier lorsqu'il s'agit de dénicher des joueurs à fort potentiel.

Avant de rejoindre Leicester, le futur directeur sportif des Girondins de Bordeaux a également oeuvré avec Rafael Benitez, qu'il a suivi à Valence et à Liverpool. Concernant le poste de président délégué, Stéphane Martin étant sur le départ, le JDD annonce qu'actuellement c'est une finale entre Vincent Tong-Cuong (ex-Guingamp, LFP, Saint-Étienne) et Jean d’Arthuys, un ancien dirigeant de M6 qui a déjà été directeur général des Girondins de Bordeaux et qui est considéré comme proche de Nicolas de Tavernost.