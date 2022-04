Bordeaux sort Costil du placard, il y a urgence

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Sur la touche depuis une altercation avec les Ultramarines il y a un mois à la mi-temps du match entre Bordeaux et Montpellier, Benoit Costil pourrait faire son grand retour dans les cages girondines à Nantes dimanche.

Accusé de comportements présumés racistes, Benoit Costil n’a pas vraiment été soutenu par la direction des Girondins de Bordeaux, qui a plutôt incité l’entraineur David Guion à le mettre sur la touche. Selon la version officielle, la direction sportive des Girondins a estimé que Gaëtan Poussin offrait plus de garanties. Problème : le jeune gardien de Bordeaux a sombré contre Lyon et n’a pas fait mieux face à Saint-Etienne mercredi. Alors que les Girondins jouent plus que jamais leur maintien en Ligue 1, Benoit Costil pourrait être ressorti du placard par David Guion dimanche à 15 heures sur la pelouse du FC Nantes, à en croire les informations divulguées ce vendredi par L’Equipe dans son édition du jour.

Costil se dit prêt à rejouer avec Bordeaux

Pire défense de Ligue 1, les Girondins pourraient accueillir avec soulagement le retour dans les buts du gardien international français. Benoit Costil, qui a logiquement été très touché par les accusations de racisme à son encontre, se dit en tout cas prêt à revenir dans l’équipe. « Une fois la colère passée, il a transformé ça en motivation. Il ne demande qu'une chose : pouvoir jouer, défendre l'honneur des Girondins et les aider à se maintenir » a déclaré un proche de Benoit Costil à L’Equipe après le match nul des Girondins de Bordeaux contre Saint-Etienne. Il y a une dizaine de jours, l’entourage du gardien français a tenu un discours similaire auprès de Gérard Lopez, le patron des Girondins. Du côté de la direction bordelaise, on a rappelé que Costil n’était pas indésirable, ni au placard, sans quoi il ne serait même pas sur le banc comme ce fut le cas contre Lyon et Saint-Etienne. Son retour dans le onze est donc plus plausible que jamais à Nantes dimanche.