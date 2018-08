Bordeaux : Poyet licencié en 10 minutes !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Il y a une semaine, au lendemain d’un énorme coup de gueule contre ses dirigeants, Gustavo Poyet avait rencontré son président pour avoir des explications, et avait, pour toute réponse, été mis à pied de manière immédiate.

Son passage au Haillan n’avait duré que quelques minutes. Et pour son retour, ce vendredi matin, l’Uruguayen n’aura pas tenu plus longtemps. Selon Goal, la réunion n’a duré que 10 minutes, et Poyet s’est vu signifier son licenciement définitif. Une issue qui ne faisait plus aucun doute, surtout que les Girondins sont déjà en recherche active d’un entraineur pour la suite de la saison, et que les contacts sont bien avancés avec Thierry Henry.

Ce dernier, parmi ses exigences pour prendre le poste, avait demandé à être certain que la place était libre avant la fin du marché des transferts, histoire de pouvoir tenter quelques dernières opérations. Ce sera a priori officiel très rapidement en ce qui concerne la fin de la collaboration avec Gustavo Poyet, qui avait tout de même réussi à bien redressé le navire la saison dernière, en prenant la suite de Jocelyn Gourvennec.