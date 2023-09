Bordeaux pourrait faire sauter le fusible David Guion

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

David Guion pourrait rapidement payer le début de saison poussif des Girondins de Bordeaux. Alors que le club au scapulaire vise la remontée en Ligue 1, l'entraîneur est en danger.

Douzième de Ligue 2 après son triste nul mardi soir à Guingamp, mais avec un match en moins, Bordeaux n’occupe pas un classement à la hauteur des espoirs de Gérard Lopez et des supporters des Girondins. Plus que cette position au classement, c’est surtout le jeu pratiqué par le club au scapulaire qui commence à sérieusement faire grimper la tension autour du Haillan. Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux en février 2022, à la place de Vladimir Petkovic, David Guion n’a pas réussi à empêcher la descente en Ligue 2, mais il a été conservé par le propriétaire girondin, lequel lui a renouvelé sa confiance en juin alors que son équipe avait échoué dans les conditions que l’on sait pour revenir en Ligue 1. Gérard Lopez ayant réinjecté du cash pour permettre aux Girondins de conserver un vrai standing sportif, il n’y a plus le droit à l’erreur cette saison et forcément cela met la pression sur le technicien de 55 ans.

Bordeaux prêt à changer d'entraîneur

Au lendemain du nul concédé à Guingamp, L'Equipe annonce que la pression augmente sur David Guion et qu'une décision pourrait rapidement tomber. Car cette fois, Gérard Lopez commence à avoir des doutes sérieux sur la possibilité que ce dernier réussisse à faire monter les Girondins. De même, le vestiaire bordelais, qui soutenait Guion, ne serait plus aussi unanime. Pour l'instant, rien n'a été décidé, mais le calendrier propose trois matchs cruciaux à Bordeaux (Grenoble, Caen et Laval), et si les Girondins se ratent, alors le propriétaire du club n'hésitera pas à faire sauter le fusible David Guion. Les choses ont le mérite d'être claires du côté du Matmut Atlantique.