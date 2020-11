Bordeaux : Pierre Ménès a pitié pour Ben Arfa et Gasset

Dans : Bordeaux.

Dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux ont pris une véritable rouste sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 9e journée de Ligue 1 (4-0).

Plutôt bien en place lors des vingt premières minutes, les hommes de Jean-Louis Gasset ont subitement coulé en encaissant trois buts en l’espace de cinq minutes. Dès lors, le match était plié et les Girondins de Bordeaux n’ont absolument pas réagi. Loin d’être à la rue comptablement, le club au scapulaire réalise tout de même un début de saison extrêmement poussif en Ligue 1. Et ce n’est pas Pierre Ménès qui va dire le contraire, lui qui a qualifié de scandaleuse la prestation aquitaine en Principauté dimanche après-midi. En substance, le chroniqueur du CFC n'épargne qu'Hatem Ben Arfa et Jean-Louis Gasset...

« À 17 heures, un Monaco séduisant a très facilement dominé une équipe de Bordeaux moribonde, limite scandaleuse au niveau du comportement. Ben Yedder a ouvert le score sur penalty. Et en deux minutes, les Monégasques ont ajouté deux autres buts, par Martins puis par Volland. Volland qui a réussi le doublé en seconde période. Il est évident que l’ASM a des arguments offensifs importants. On l’avait vu à Lyon malgré la grosse défaite, où le problème était venu du repli défensif. Cette fois les joueurs de Kovac n’ont même pas eu à le faire puisque Bordeaux n’attaquait pas. J’ai une grande pensée pour Ben Arfa qui doit se demander ce qu’il fout là et pour Gasset qui doit être particulièrement agacé par la faiblesse de son effectif et par son invraisemblable apathie » a analysé le consultant de Canal Plus sur son blog. Vainqueur de Nîmes la semaine dernière, Bordeaux devra impérativement réagir samedi prochain face à Montpellier pour s’éviter un début de crise avant la trêve internationale.