Bordeaux-OM à huis clos si le match se joue

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Avec un effectif décimé par les cas de Covid, les Girondins de Bordeaux ont demandé un report du match contre Marseille. Mais si le match a lieu, alors le Matmut Atlantique sera vide.

Dans un communiqué, Bordeaux a confirmé avoir demandé à la Ligue de Football Professionnel que son match contre l’Olympique de Marseille, prévu vendredi dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1, soit décalé en raison de la situation au sein du club avec une multiplication des cas de covid. En attendant, et à 48 heures de ce classique de notre championnat, le club au scapulaire a annoncé que si la rencontre avait tout de même lieu, alors elle se disputera à huis clos et pas avec une jauge de 5.000 spectateurs.

« Le FC Girondins de Bordeaux a adressé une demande de report du match Bordeaux-Marseille, prévu le vendredi 7 janvier. A ce jour, 17 joueurs de l’effectif professionnels sont indisponibles pour cette rencontre à cause de l’épidémie de Covid-19. Conscients du respect que nous vous devons, nous ne souhaitons pas vous maintenir dans l’incertitude et dans l’impossibilité de vous organiser à quelques jours d’une échéance aussi attendue. C’est pourquoi, au vu de l’instabilité de la situation sanitaire, nous avons décidé que cette rencontre, si elle devait se maintenir, se jouerait sans public. Dans le cas où le match serait reporté à une date ultérieure permettant de vous accueillir, votre place resterait valable. Dans le cas où cette rencontre serait maintenue, le Club reviendra vers vous la semaine prochaine concernant vos modalités de dédommagement. Merci pour votre compréhension et votre soutien », indiquent les Girondins de Bordeaux.