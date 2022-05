Bordeaux-Lorient interrompu par un tifo PQ

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Après 26 minutes de jeu, le match entre Bordeaux et Lorient a été interrompu, les supporters des Girondins ayant jeté des dizaines de rouleaux de papier hygiénique sur le terrain.

Les supporters des UltraMarines ont déployé plusieurs banderoles mettant en cause les joueurs bordelais à l'occasion de la réception de Lorient ce samedi soir au Matmut Atlantique. Mais après un peu plus de 20 minute de jeu, et alors que le score était toujours de 0-0, un message est apparu : « 89 buts encaissés, vous êtes à chier » et dans le même temps des rouleurs de papier hygiénique ont été lancés par dizaines sur la pelouse bordelaise, obligeant l'arbitre à stopper la rencontre. Après un peu moins de dix minutes d'arrêt, le match a repris dans une ambiance de plus en plus tendue, la possible relégation de Bordeaux en Ligue 2 étant évidemment la cause de cette colère des supporters.