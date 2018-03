Bordeaux : Les agents de Malcom ont-ils gaffé ?

Dans : Bordeaux, Mercato.

Joueur qui possède de très loin la plus grosse valeur marchande des Girondins, Malcom devrait changer de club cet été.

De grosses formations sont annoncées intéressées, et le Brésilien avait déjà failli être transféré il y a un an de cela. De plus, le club aquitain a déjà reçu quelques belles offres par le passé, et espère profiter de la flambée des prix en Europe pour écraser son record de la meilleure vente. Mais pour le moment, on en est encore loin car ses agents commencent visiblement à taper sur les nerfs. Ces derniers ont l’art de communiquer autour du possible transfert de Malcom puisqu’on se souvient l’été dernier qu’ils avaient fait monter la sauce via des photos sur les réseaux sociaux, afin d’expliquer que Malcom était tout proche de rejoindre un club londonien. Ce qui ne s’est pas fait finalement. Depuis quelques semaines, les noms du Bayern Munich et de Tottenham sont lâchés dans la presse, avec des sommes assez extravagantes accolées. Et visiblement, ce petit jeu agace au sein du club bavarois. Si Jupp Heynckes avait reconnu récemment que le futur champion d’Allemagne avait Malcom dans le viseur, il a tenu à faire comprendre un point de vue différent ce vendredi.

« Je ne l'ai jamais vu jouer, et je crois difficilement que le Bayern soit intéressé par lui. Ce joueur est toujours mis sur le marché par ses agents, mais personne ne bouge pour faire une offre », a expliqué l’entraineur munichois, dont le club est visiblement un peu agacé par l’attitude des agents de Malcom. En ce qui concerne les offres, il est de toute façon encore trop tôt, le marché des transferts ne débutant que dans trois mois.