Bordeaux : Gérard Lopez déchainé, ça va beaucoup bouger

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Outre l’OM et l’OL, Bordeaux est aussi au premières loges pour la dernière ligne droite du marché des transferts.

Le club girondin a de nombreux dossiers en cours, et cela devrait démarrer très rapidement avec la vente de Marko Basic vers la Lazio Rome pour 8 ME, qui est sur le point de se finaliser. D’autres départs sont possibles à Bordeaux, mais Gérard Lopez a envie de recruter en nombre pour permettre à Vladimir Petkovic de trouver son bonheur. Mais sa piste principale est en train de s’éloigner.

🚨 Mohamed Bayo (3 buts en L1) se verrait bien évoluer dans un autre club cette saison. Mais Clermont reste ferme sur la situation de son attaquant et ne veut pas le vendre.



Dans ce contexte, le joueur de 23 ans pourrait négocier avec son club une prolongation de contrat. — RMC Sport (@RMCsport) August 18, 2021

Tonitruant en ce début de saison, Mohamed Bayo enfile les buts avec Clermont, puisqu’il en est déjà à trois en deux matchs. L’attaquant sénégalais de 23 ans rêve de rejoindre rapidement un club plus ambitieux, mais le club auvergnat met les barbelés. Selon RMC, l’ancien meilleur buteur de Ligue 2 a bien compris que Clermont ferait tout pour le garder, et pourrait ainsi accepter d’éviter d’aller au clash. Pour aider à finaliser tout ça, une prolongation de contrat avec augmentation de son salaire est en discussions. Autre dossier parti pour échouer, celui menant à Marcos Paulo, jeune ailier gauche de l’Atlético Madrid, mais l’accord pour un prêt ne se finalise toujours pas.

A importância do jogo fez com que o clube solicitasse ao jogador ficar à disposição. Staff alega que em gratidão ao clube, Vitinho aceitou. Mas ainda espera que no fds seja liberado para ir para o Bordeaux. — Nadja Mauad (@Nadjapm) August 18, 2021

Deux pistes se présentent mieux en revanche. Elles mènent à Fransergio (notre photo), qui possède la double nationalité portugaise et brésilienne, et qui est bien parti pour s’engager pour trois ans avec les Girondins. Le milieu de terrain arrive de Braga dans le cadre d’un transfert à 5 ME. Globo annonce aussi un accord total pour Vitinho, même si l’attaquant a été autorisé à disputer un dernier match avec son club de l’Athletico au Brésil, avant de rejoindre le club au scapulaire. Le montant de son transfert varie du simple au double entre le Brésil et la France, soit entre 10 et 5 ME. En tout cas, Gérard Lopez est à l’attaque, et cela devrait déboucher sur plusieurs officialisations dans les deux sens dans les prochains jours.