Bordeaux ‍: Gérard Lopez agressé à la télévision

La défaite bordelaise en Normandie a provoqué un séisme dans la mesure où désormais les Girondins sont relégables. Gérard Lopez est pris dans la tempête.

Les supporters de Bordeaux sont KO ce mercredi, leur club n'en finissant pas de chuter au classement, au point même d'être désormais 16e et donc relégables. De quoi faire monter la température, même si Gérard Lopez a confié dans un communiqué qu'il croyait toujours possible la montée de son club en Ligue 1 en fin de saison. Un discours passe d'autant plus mal que les choses n'ont fait qu'empirer depuis que l'homme d'affaires a pris les commandes du club au scapulaire. Au moment où la pression monte du côté du Haillan, Dominique Sévérac a frappé fort sur la chaîne L'Equipe, n'hésitant pas à pointer du doigt l'homme qui a racheté le club en juin 2021.

Bordeaux en danger, Gérard Lopez accusé

90'+7 - C'est terminé. Menés 3-0 et réduits à 10, les Girondins n'ont rien lâché, sans pouvoir égaliser.



3️⃣-2️⃣ #QRMFCGB pic.twitter.com/UpVUiWnWnS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) December 5, 2023

Revenant sur la défaite des Girondins de Bordeaux face à QRM (3-2), le journaliste du Parisien accuse Gérard Lopez de porter la responsabilité du classement actuel du club. Et il n'est pas tendre avec ce dernier. « C’est inquiétant et désespérant. Ils ont pris un entraineur sans expérience. Ils ont viré David Guion. Ils sont désormais relégables. On connait la chute des clubs historiques, on en a vu beaucoup chuter et partir dans les limbes. J'ai une théorie un peu facile que j'applique systématiquement, comme cela a été le cas pour Lyon, pour Marseille, le poisson pourri toujours par la tête. À Bordeaux, l'actionnaire, le propriétaire, n'est pas fait pour le football. Je l'ai vu ailleurs, je sais qu'il a quitté Lille en laissant des trous absolument béants et incroyables. Je pense que Bordeaux est entre de sales mains », a lancé un Dominique Sévérac particulièrement remonté contre Gérard Lopez.