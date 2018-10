Bordeaux : GACP n'a pas les sous, la vente du club encore repoussée !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Mais quand le fonds d’investissements GACP va-t-il enfin devenir officiellement propriétaire des Girondins de Bordeaux ?

Alors que la finalisation du rachat à M6 par les Américains devait intervenir ce mardi à Paris, tout a été annulé, annonce Sud-Ouest. Et pour cause, GACP a annoncé que les fonds nécessaires au rachat du club n’étaient pas encore mis à disposition. « De quoi remettre en cause la vente ? Pas encore mais cela confirme les rumeurs qui circulaient ces dernières heures faisant état des difficultés de GACP à boucler son tour de table financier et par ricochet à nommer un nouveau président… » explique le média régional. Des informations qui ne devraient pas vraiment rassurer les supporters aquitains, lesquels sont déjà nombreux à se poser des questions sur Joseph Da Grosa et son équipe depuis plusieurs semaines.