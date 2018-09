Bordeaux : Cet attaquant est en forme, devinez quel club se ramène encore ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un très bon début de saison, François Kamano représente-t-il le prochain départ majeur chez les Girondins ?

Avec déjà cinq buts inscrits en Ligue 1, l’attaquant guinéen a en tout cas tapé dans l’œil d’une équipe habituée à piocher en Ligue 1, et même à Bordeaux. Selon Calcio Mercato, Newcastle serait ainsi tenté de passer à l’offensive pour l’ancien bastiais dès le mois de janvier, afin de renforcer une attaque à la peine en Premier League (4 buts marqués en 6 matchs). Son agent a récemment fait savoir qu’un point serait effectué cet hiver, et qu’un départ à l’étranger était possible même en cours de saison.

Newcastle, qui a déjà tenté sa chance avec des Bordelais par le passé sans véritable réussite (Saivet, Gouffran), ne semble pas vacciné. Il faudrait toutefois s’approcher des 10 ME pour convaincre un club dont les dirigeants sont plus préoccupés par sa vente, que par les mouvements à venir. Néanmoins, si Bordeaux est qualifié en Coupe d’Europe et a redressé la barre en Ligue 1, il le doit grandement à François Kamano. Autant dire qu’un tel départ serait difficile à digérer, alors que le club aquitain cherche à oublier Malcom.