Bordeaux : Briand révèle des offres d'autres clubs de L1

Parti de Guingamp pour rejoindre Montréal, Jimmy Briand a finalement signé à Bordeaux, en raison d’un échec imprévu de son arrivée au Canada. Son arrivée en Gironde n’a pas beaucoup plu aux dirigeants bretons, qui pensaient que leur capitaine ne continuerait pas sa carrière en France, mais pour le moment, cela ne dérange pas le moins du monde l’ancien rennais. A l’heure d’expliquer son choix de s’engager pour le club aquitain, Jimmy Briand avoue qu’il n’a pas hésité longtemps.

« J’ai été sollicité pendant cette période. J’ai regardé ce qu’on me proposait et j’ai jugé que le choix de Bordeaux était le meilleur choix pour moi. Il y a aussi d’autres clubs en France qui m’ont contacté mais à partir du moment où Bordeaux est arrivé, ça a été clair pour moi. C’est un club ambitieux, un club qui, je l’espère, va se qualifier pour la Ligue Europa. Quand à 33 ans j’ai la chance de retrouver ça, forcément j’ai sauté sur l’occasion. Mon meilleur choix était de venir à Bordeaux. Bordeaux a eu une période tout en haut de l’affiche. Après, il y a eu des périodes compliquées. Mais c’est toujours un club attrayant, un club où on a envie de venir. Moi, quand ils se sont manifestés, ça m’a tout de suite intéressé », a souligné l’ancien international français en conférence de presse, qui s’est engagé pour deux saisons et représente un apport de valeur pour l’attaque bordelaise.