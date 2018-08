Bordeaux : Affaire Poyet, les joueurs refusent de s'entrainer

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Le coup de gueule de Gustavo Poyet fait un boucan énorme à Bordeaux, puisque l’entraineur a été mis à pied par sa direction ce vendredi matin après avoir critiqué vivement ses dirigeants jeudi soir.

Reparti dès la fin de son entretien, l’Uruguayen n’a pas pu s’expliquer avec son groupe et n’a pas non plus dirigé la séance prévue ce vendredi matin. Les joueurs, estomaqués par ce qu’il vient de se passer, ont refusé de prendre la direction du terrain, et s’entretiennent depuis avec leur président dans le vestiaire, raconte Emery Taisne, le correspondant de L’Equipe sur Bordeaux. Une ambiance sulfureuse donc, pour un club actuellement sans entraineur, et sur le point d’être vendu dans les prochains mois.

Ajout à 11h11 : La séance d'entrainement a finalement débuté avec près d'1h30 de retard.