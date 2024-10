Andy Carroll vend un projet fou à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Hadrien Rivayrand

Andy Carroll a récemment décidé de rejoindre les Girondins de Bordeaux, un peu à la surprise générale il faut le dire. Son objectif est néanmoins d'aider le club au scapulaire à remonter les échelons.

Les Girondins de Bordeaux traversent une crise sans précédent dans leur histoire. Désormais en National 2, le club au scapulaire va devoir faire preuve de patience avant de revenir dans le monde professionnel. Bordeaux veut en tout cas se donner les moyens de redorer son blason, du moins sportivement. Pas mal de recrues ont récemment débarqué en Gironde, dont Andy Carroll. L'attaquant anglais, âgé de 35 ans, veut prendre du plaisir et aider Bordeaux à remonter à un niveau convenable. L'ancien d'Amiens n'est pas venu faire de la figuration malgré les doutes à son sujet.

Andy Carroll affiche des ambitions très élevées avec les Girondins de Bordeaux

Lors de quelques mots échangés à la BBC, l'international anglais (9 sélections) a notamment indiqué sur le sujet : « Beaucoup de joueurs, récemment retraités ou en fin de carrière, me demandent pourquoi je joue ici en France, loin de ma famille. Je prends simplement du plaisir ici. Je veux faire partie de ce projet, jouer encore cinq ans jusqu'à mes 40 ans. Tout, du stade au terrain d’entraînement, est parfaitement organisé pour répondre à mes besoins et à mes envies. Mon projet est de tenter de décrocher deux promotions consécutives, de faire partie d’un club de grande envergure et de me faire une place dans son histoire. C’est une opportunité trop belle pour la laisser passer ». De quoi faire particulièrement plaisir aux amoureux des Girondins de Bordeaux, qui sont à la recherche de joueurs qui aiment leur club et veulent s'y investir pleinement. Depuis son arrivée en Gironde, Carroll répond aux attentes puisque le natif de Newcastle a déjà planté deux buts en une apparition.