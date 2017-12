SCO : Moulin n'est pas encore désespéré, il explique pourquoi

Dans : SCO, Ligue 1.

Stéphane Moulin (entraîneur d'Angers après la défaite 1-0 à Nantes) : « Sur la volonté et la tactique, je n’ai rien à reprocher aux joueurs. Mais cette bonne volonté ne suffit pas. On a un vestiaire très déçu ce soir parce qu’on était venu avec des intentions et on les a montrées. Mais ça n’a pas suffi. J’ai deux motifs d’espoir ce soir : les joueurs ne lâchent pas et ils continuent à travailler. C’est difficile parce qu’il y a des discours… Mais à un moment, c’est sur le terrain que ça se joue ».