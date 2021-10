SCO : Angers et la France menacés pour Mohamed-Ali Cho

Dans : SCO.

Par Eric Bethsy

Révélation d’Angers depuis la saison dernière, le tout jeune Mohamed-Ali Cho attire l’attention de l’autre côté de la Manche. En plus de Chelsea, la Fédération anglaise se verrait bien récupérer l’attaquant passé par le centre de formation d’Everton.

C’est peut-être la grande attraction de la saison à Angers. Contrairement à son prédécesseur Stéphane Moulin, l’entraîneur Gérald Baticle ne cherche pas à protéger le phénomène Mohamed-Ali Cho. Non, le technicien a aligné son attaquant lors des 8 journées de Ligue 1, dont sept fois dès le coup d’envoi. C’est dire à quel point le SCO mise sur son talent de 17 ans. Le problème, c’est que le club angevin expose son joyau aux yeux de tous. Résultat, voici que Chelsea commence sérieusement à s’intéresser à Mohamed-Ali Cho.

L’Angleterre et Everton le surveillent

Le site de CaughtOffside affirme que les Blues suivent l’évolution du Français avec attention. Mais ce n’est pas tout. La source indique également que l’Angleterre n’a pas perdu espoir de récupérer celui qui a fréquenté le centre de formation d’Everton. Il faut dire qu’avant de revenir en France, le natif de Stains en région parisienne a porté le maillot des U16 anglais, avant d’opter pour les Bleuets. Le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll vient d’ailleurs de le convoquer avant les matchs de qualifications pour l’Euro 2023 contre l’Ukraine et la Serbie.

Un tel surclassement en dit long les espoirs placées en Mohamed-Ali Cho, destiné à intégrer l’équipe de France A compte tenu de son talent. Car l’Angevin n’est plus un inconnu en Ligue 1. Les défenseurs du championnat, notamment ceux de l'Olympique Lyonnais, ont appris à connaître ce fin dribbleur capable de prendre ses adversaires de vitesse. Avec un peu plus de puissance dans les duels et de réalisme face au but, le gaucher risque de ne pas rester très longtemps à Angers. Reste à savoir si son avenir se situera dans l’Hexagone en club comme en sélection.