Baticle a dérapé dans le vestiaire, Angers est choqué

Dans : SCO.

Par Eric Bethsy

Mis à pied à titre conservatoire, Gérald Baticle n’est pas seulement victime des mauvais résultats d’Angers. L'entraîneur est également accusé à cause de son management.

Un septième entraîneur de Ligue 1 a perdu son poste cette saison. Ce jeudi, Angers a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de Gérald Baticle. Il faut dire que le SCO, lanterne rouge du championnat après 15 journées, reste sur sept défaites consécutives. Cette mauvaise dynamique aurait pu suffire pour expliquer son éviction. Mais d’après le directeur de la communication Mohamed Sifaoui, le club a d’autres reproches graves à lui adresser.

Angers SCO annonce la mise à pied à titre conservatoire, à compter de ce jour, de Gérald Baticle, entraîneur principal du groupe professionnel.



L'intérim sera assuré jusqu'à nouvel ordre par 𝐀𝐛𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐨𝐮𝐡𝐚𝐳𝐚𝐦𝐚. pic.twitter.com/azbOl3k1Ht — Angers SCO (@AngersSCO) November 24, 2022

« Il y a des éléments qui relèvent de la bienséance et de la courtoisie qui ne concernent que l’intéressé, a expliqué le dirigeant à Ouest-France. (...) Un certain nombre de griefs lui ont été formulés qui relèvent de la faute grave, et sur lesquels il devra s’expliquer. En tout état de cause, jusqu’à la décision finale d’une éventuelle sanction, il n’est plus en mesure d’exercer son métier d’entraîneur du SCO. »

Pour répondre aux accusations, Gérald Baticle rencontrera ses supérieurs le 5 décembre. Une décision définitive sera prise après cette réunion. « Pour l’instant tout est temporaire, a ajouté Mohamed Sifaoui. Il y a une réorganisation de fond, un projet sur lequel le président travaille depuis un moment avec une ligne claire qui, sur le plan sportif, concerne le maintien, mais c’est aussi un fonctionnement. Il y a les griefs sur lesquels je ne veux pas m’étaler parce qu’il y a des aspects juridiques. »

Des erreurs dans le management

« Les griefs qui sont reprochés à Gérald Baticle relèvent de la vie du groupe, il y a des choses qui ne nous plaisent pas dans le management. On veut un fonctionnement différent. On verra ce que répondra Gérald Baticle, et si le club se ravisera ou pas à son sujet. Aujourd’hui, on est obligé de figer la situation et de sortir d’un état d’esprit et d’un fonctionnement qui, encore une fois, ne correspondaient pas aux attentes de la direction », a répété le dirigeant du SCO, apparemment sur le point de licencier son coach pour fautes graves.