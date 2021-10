Angers ressort un nouveau dossier sur le PSG

Dans : SCO.

Par Alexis Rose

Au surlendemain de sa défaite contre le PSG sur la pelouse du Parc des Princes (1-2), à cause d’un penalty généreusement accordé par la VAR, le club d’Angers a rajouté une dernière couche en sortant un ultime dossier… sur le premier but parisien.

Le SCO ne digère toujours pas sa défaite à Paris. Il faut dire que l’équipe de Gérald Baticle est passée tout proche d’un exploit à l’extérieur. Grâce à l’ouverture du score de Fulgini en première période, Angers a même cru pouvoir être le premier club à faire tomber le PSG au Parc des Princes cette saison. Mais au final, il n’en a rien été, puisque Danilo a d’abord égalisé avant que Mbappé n’offre la victoire à son club sur un penalty encore et toujours discuté. Après la rencontre, tout le groupe angevin s’était emporté contre la décision de la VAR et le choix de Monsieur Dechepy. Une colère logique quand on sait que le penalty a quand même été généreux. Déjà parce que la main de Capelle est involontaire sur la tête d’Icardi, mais aussi et surtout parce que l’attaquant argentin a été coupable d’une faute au départ de l’action en poussant Thomas avant de recevoir le ballon et de provoquer l’erreur de Capelle.

Angers trouve un hors-jeu sur le premier but

Le lendemain de ce fait de jeu marquant, le SCO n’avait pas hésité à réclamer plus de respect de la part de l'arbitrage français. « Nous n'avons pas l'habitude de râler. Nous demandons simplement de la cohérence, de la justice, du respect. Du respect pour des joueurs, un staff, des supporters qui donnent tout. Parce que nous aimons le foot. Tout simplement. Rien contre le PSG, rien contre la VAR en elle-même. Contre son utilisation hasardeuse génératrice de frustration et d'inéquité. Demain, nous en tirerons peut-être les bénéfices. Mais cela ne règlera pas le problème. Seul l'aspect sportif devrait influer sur l'issue d'un match », avait lancé la formation angevine sur son compte Twitter.

Nous terminerons ainsi : le Coach a trouvé la pelouse du Parc très très belle. 😘 pic.twitter.com/gc86w7yXcC — Angers SCO (@AngersSCO) October 17, 2021

Pour boucler la boucle, le SCO a publié un dernier dossier sur ce match. Dimanche soir, Angers a effectivement posté une photo sur laquelle on voit que Mbappé est potentiellement en position de hors-jeu, avant son centre décisif pour Danilo sur le premier but parisien. « Nous terminerons ainsi : le Coach a trouvé la pelouse du Parc très très belle », a lancé le compte officiel du SCO sur Twitter. Une ultime attaque légitime, sachant que sur la vidéo du but, on peut voir que Mbappé revient de loin derrière la défense adverse après avoir tiré un corner. Mais quoi qu’il en soit, les plaintes vont rester sans suite, puisqu’Angers a bien perdu cette rencontre. Et en forçant de la sorte, le SCO est aussi en train de perdre la bataille de la communication sur les réseaux sociaux, puisque de nombreux twittos détruisent cette politique un peu pleurnicharde.