Le SCO d'Angers vendu aux Américains, le prix dévoilé

Dans : SCO.

Par Guillaume Conte

Depuis la crise du Covid et des droits TV, les ventes des clubs français se succèdent. C'est désormais le cas d'Angers.

Les comptes sont dans le rouge et les propriétaires sont heureux de céder leurs parts. C’est le cas à Angers, où Saïd Chabane a annoncé la vente du SCO ce mercredi à ses employés. Une cession qui se finalisera donc avec la fin de la saison et mettra un terme aux 11 ans de présidence de l’homme d’affaires, même si les dernières années devenaient difficiles, entre des départs majeurs (Moulin, Pickeu) dans l’organigramme, des affaires extra-sportives, et des pertes financières copieuses. Cela n’a pas empêché le fonds d’investissement américain GFS de miser, selon L'Equipe, entre 65 et 85 millions d’euros pour récupérer le club ancré en Ligue 1 depuis 2015, et salué pour ses maintiens acquis facilement chaque saison. La prise de contrôle du club angevin par un fonds d’investissement ne rassure bien évidemment pas les employés, qui savent que les Américains ne sont pas là pour perdre de l’argent, quitte à prendre des décisions délicates sur le plan sportif.

De gros changements à venir à Angers

Pour le moment, il s’agit en tout cas de redresser la barre financièrement pour le SCO, qui avait tout de même été relégué administrativement en Ligue 2 la saison par la DNCG en première instance, avant de présenter un budget plus serré. Il faudra désormais pour Angers et les nouveaux actionnaires ne plus perdre de temps et préparer la saison prochaine, alors que des départs majeurs sont déjà assurés, comme Mangani, Traoré et Thomas. Même l’entraineur Gérald Baticle n’a aucune idée de ce que l’avenir lui réserve. Selon Ouest-France, GFS pourrait débarquer avec ses propres spécialistes pour diriger le club, dont un ancien joueur pro de… foot américain. Autant dire que cette annonce laissait ces dernières heures les salariés très sceptiques, même si les relations entre les employés du club et Saïd Chabane restaient tout de même très fraiches.