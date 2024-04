Angers ‍: Agression sexuelle en tribune, les supporters écoeurés

Dans : SCO.

Par Claude Dautel

Une agression sexuelle aurait eu lieu dans la tribune du stade Raymond-Kopa à l'occasion du match entre Angers et Laval, samedi dernier.

Dans un communiqué, le Kop De La Butte 1992, principale association de supporters du SCO, affirme qu'une femme aurait été victime d'une agression sexuelle dans leur tribune à l'occasion du match de Ligue 2 contre Laval. À en croire ce groupe de supporters, l'auteur des faits délictueux serait identifié et aurait été dénoncé aux autorités, suite à l'intervention d'un supporter qui est aussitôt intervenu en constatant cette agression. Cependant, l'identité de la victime n'est pas connue et le Kop de la Butte appelle cette dernière à se faire connaître auprès de l'association, du club ou des autorités. Ce n'est pas la première fois cette saison que des femmes présentes dans les tribunes sont victimes de crétins, mais les associations de supporters ont visiblement décidé de prendre les choses au sérieux et c'est tant mieux.