L1 : Saïd Chabane placé en garde à vue pour blanchiment d’argent

Dans : SCO.

Par Corentin Facy

L’ancien président d’Angers, Saïd Chabane, a été placé ce mardi en garde à vue dans le cadre d’une histoire de blanchiment d’argent.

Déjà poursuivi pour de supposées agressions sexuelles, Saïd Chabane est lié à une nouvelle affaire. Ce mardi, l’ancien président du SCO d’Angers a été placé en garde à vue par la police judiciaire de Nanterre. Convoqué ce matin et placé dans les locaux du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire de Nanterre, Saïd Chabane doit maintenir répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre d’une enquête pour blanchiment en bande organisée et exercice illégal d’agent de joueurs.

Des transactions financières suspectes sont au cœur des investigations et notamment le rôle pour le moins douteux de plusieurs agents de joueurs lors de certains transferts au SCO d’Angers lors des dernières années. L’avocat de Saïd Chabane a été contacté par LCI et a simplement fait savoir que l’ancien président d’Angers se présentait « sereinement » à cette garde à vue tandis que le principal intéressé de son côté a refusé de commenter la nouvelle affaire dans laquelle il est embourbé.

Chabane visé par sept plaintes pour agressions sexuelles

Trois agents non titulaires d’une licence officielle ont par ailleurs été placés en garde à vue il y a plusieurs mois dans cette même affaire alors que pour rappel, le siège social du SCO d’Angers a été perquisitionné à deux reprises par les enquêteurs ces derniers mois : le 14 juin 2022 puis en janvier 2023. La situation devient de plus en plus difficilement tenable pour Saïd Chabane, par ailleurs visé par une enquête pour agressions sexuelles aggravées à la suite de sept plaintes à son encontre. L’ancien président angevin est d’ailleurs convoqué dans le cadre de ces plaintes le 14 juin prochain et nie pour l’instant les faits qui lui sont reprochés.