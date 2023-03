SCO : Les propos choquants d'Abdel Bouhazama

Dans : SCO.

Par Guillaume Conte

A la veille de la journée de la femme, les propos minimisant les attouchements dont est accusé un de ses joueurs ont provoqué un tollé à Angers, où Abdel Bouhazama est dans l'oeil du cyclone.

Presque officiellement en Ligue 2 avec son parcours catastrophique cette saison, Angers arrive à faire encore plus parler de lui pour ses affaires extra-sportives. Les agissements de ses dirigeants ou de ses joueurs ont déjà fait du bruit médiatiquement à plusieurs reprises ces derniers mois, et cela ne s’arrange pas non plus. Récemment, il a été révélé qu’Ilyes Chetti devait comparaitre devant le tribunal d’Angers en avril pour des soupçons d’attouchements sur une fille en boite de nuit.

Un président et un joueur bientôt jugés pour agressions sexuelles et, maintenant, l’entraîneur d’Angers qui dit : « C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles. » Il y a quelque chose de pourri au SCO.https://t.co/HzhZHDXyRg — Ilyes Ramdani (@Ilyesramdani1) March 7, 2023

Afin de tenter de mobiliser ses troupes avant le match face à Montpellier, l’entraîneur Abdel Bouhazama a glissé quelques mots à ce sujet dans sa causerie. « C’est pas méchant, on a tous déjà touché des filles ». Des propos qui ont choqué le vestiaire, et l’écho s’est fait rapidement dans la presse. Au départ, l’entraineur qui a remplacé Gérald Baticle a démenti fermement par le biais d’un communiqué de presse envoyé aux rédactions, et appuyé par le sulfureux service communication du SCO. Avant de reconnaitre l’évidence face aux nombreux témoignages, auprès de L’Equipe et d’Ouest-France. Il a expliqué avoir dit ça pour « mettre mon joueur dans de bonnes conditions, pour qu’on dédramatise, entre guillemets ». Un aveu qui fait beaucoup parler, et qui torpille aussi au passage le service de communication du club angevin, qui avait parlé de « malveillances manifestes » face aux révélations de ces propos sexistes.

La démission demandée

Nous exigeons la démission/licenciement d'Abdel Bouhazama, tout de suite, sans attendre.

Nous supporters, sommes anéanti par la gravité des mots et nous nous désolidarisons des événements graves et choquants qui se sont produit la semaine dernière.

Cette mascarade doit cesser. pic.twitter.com/A5WBgfSWSA — SCOiste (@LeScoiste) March 7, 2023

La situation devient donc intenable pour Abdel Bouhazama, dont la démission est demandée par les supporters, et qui se retrouve lâché par ses joueurs, qui ont pris un 5-0 sans sourciller à Montpellier ce dimanche. Il faut dire que l’ancien directeur du centre de formation du SCO n’est pas connu pour être facile à vivre, lui qui a été pointé du doigt par d’anciens jeunes du centre de formation et leurs parents pour ses méthodes jugées humiliantes et brutales avec les joueurs.