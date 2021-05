SCO : Angers dévoile son nouveau logo !

Dans : SCO.

Angers a dévoilé mercredi soir son nouveau logo en forme de diamant, qui a été élaboré avec l'aide des supporters.

Assurés d'être maintenus en Ligue 1, les Angevins se tournent désormais vers l'avenir. À la fin de la saison, l'emblématique Stéphane Moulin quittera Angers, il devrait être remplacé par Gérald Baticle. Mais l'entraîneur n'est pas le seul domaine ou le SCO a choisi d'innover, puisque le club a dévoilé mercredi soir son nouveau logo, en forme de diamant.

Collaboration avec les supporters

Le SCO explique via une vidéo que les supporters ont participé à l'élaboration du nouveau logo, qui respecte tous les symboles d'Angers : la fleur de lys, les couleurs noires et blanches et donc le diamant qui dresse les contours du logo. « Ce diamant, que l’on polit depuis des générations et qui, de main en main, a façonné ses aspérités, a su résister à l’épreuve du temps et s’imposer comme notre symbole inamovible. Symbole sur lequel nous admirons notre passé, reposons notre confiance et bâtissons notre avenir » explique le SCO.