Riolo et Mbappé, cette phrase lui a valu de gros soucis

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Aperçu en boite de nuit la semaine dernière pendant que l’Equipe de France jouait contre Israël, Kylian Mbappé n’a pas un comportement irréprochable et cela n’étonne pas le journaliste Daniel Riolo.

Officiellement au repos pour soigner une blessure et revenir au top de sa forme, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour les matchs de Ligue des Nations contre Israël et la Belgique en ce mois d’octobre. La star de l’Equipe de France et du Real Madrid en profite pour se détendre, lui qui a été aperçu en boite de nuit à Stockholm jeudi… soir d’Israël-France. La photo de l’attaquant de 25 ans à la sortie de cet établissement de nuit a fait énormément réagir et même si du côté de Didier Deschamps et d’Aurélien Tchouaméni, on a tenté de désamorcer la bombe en conférence de presse, la cote de popularité de l’ancienne idole du PSG est en chute libre.

« À 25 ans, quand on n’est pas en couple... », Mbappé s'en sort https://t.co/Uo7oIU4zTq — Foot01.com (@Foot01_com) October 14, 2024

La saison dernière, déjà, Daniel Riolo avait averti sur le mode de vie de moins en moins professionnel de Kylian Mbappé. Le journaliste de RMC n’est donc pas surpris de son escapade en Suède la semaine dernière, comme il l’a fait savoir dans l’émission L’After Foot. « Le premier à avoir parlé de la vie privée de Mbappé, c’est moi l’année dernière après Newcastle, ça m’avait valu quelques soucis d’ailleurs » reconnait le journaliste de RMC avant de poursuivre au sujet de Kylian Mbappé. « J’avais dit : depuis deux ou trois mois, on entend parler de choses qui me donnent à penser qu’il est perturbé, que sa vie est peut-être en train de changer en termes de priorité » poursuit le journaliste, qui en remet une couche sur la star des Bleus, avant de conclure.

Daniel Riolo en remet une couche sur Mbappé

« Il est au Real, c’est à lui de nous montrer maintenant quel tournant il veut donner à sa carrière. Pour l’instant, on ne sait pas. Ça fait six mois que le virage est pris et qu’on ne sait pas bien ce que ça va donner. Là il donne l’impression de vouloir se remettre à fond avec la prépa physique. On va voir, il y a bientôt le Clasico » tempère Daniel Riolo, qui veut croire que Kylian Mbappé a simplement profité de deux jours de repos accordés par le Real Madrid, et qu’il travaille actuellement d’arrache-pied avec Antonio Pintus, préparateur physique très réputé du club merengue, afin de retrouver son meilleur niveau. C’est tout le mal que l’on peut souhaiter à Kylian Mbappé mais au-delà de ça à l’Equipe de France, qui aura bien besoin de son atout numéro un pour les échéances à venir et notamment la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis.