Raphaël Varane est un fumier, Benzema ne le manque pas

Par Adrien Guyot

Après l’annonce de sa retraite ce mercredi, Raphaël Varane a reçu des messages de félicitations pour l’ensemble de sa carrière. Son ancien coéquipier en Equipe de France et au Real Madrid, Karim Benzema, lui a également rendu hommage à sa façon.

C’est une annonce qui a ému beaucoup de monde ce mercredi 25 septembre. Raphaël Varane a déclaré mettre officiellement fin à sa carrière à seulement 31 ans, quelques mois après avoir affirmé que son corps a été abîmé par les efforts qu’il a dû faire pour arriver au très haut niveau. L’ancien joueur de Lens, du Real Madrid, de Manchester United et de Côme en Italie où le défenseur central international français venait de s’engager, a reçu de nombreux messages ces dernières heures. Avec un palmarès impressionnant, Varane raccroche définitivement les crampons. Son ancien coéquipier en Equipe de France et au Real Madrid, Karim Benzema, a tenu à lui envoyer un message pour le féliciter pour sa très belle carrière.

Benzema félicite Varane pour sa carrière

« 𝗙𝘂𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝘂𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗶𝗻𝗴 👻 𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 🤍 »



La story de Karim Benzema pour Raphaël Varane. pic.twitter.com/tkJy9CHC5N — Actu Foot (@ActuFoot_) September 25, 2024

Dans une story Instagram, le Ballon d’Or 2022 a publié une photo d’un entraînement en Bleu où l’on voit Benzema et Varane et a écrit : «Fumier de haut standing, bravo». Sur la publication du vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec la France, Benzema en a même rajouté une couche : «Bravo mon fumier, t’es le best», a-t-il également commenté. Un hommage rare tant KB9 ne prend pas souvent la parole sur les réseaux, et a parfois du mal à avoir, du moins publiquement, une pensée pour ses anciens coéquipiers.

A noter que plusieurs autres joueurs dont Paul Pogba, qui a partagé sa première sélection le même jour que Varane en 2013, s’est également exprimé sur les réseaux sociaux. Le palmarès de Varane restera comme l’un des plus impressionnants du football français. En plus du Mondial, le joueur formé à Lens a remporté quatre Ligues des Champions, trois Championnats d’Espagne ou encore trois Supercoupes d’Europe avec le Real Madrid. Désormais, place à la reconversion pour Varane qui restera à Côme, dans le club de Cesc Fabregas et occupera un poste à responsabilités qu’il officialisera dans quelques jours.