Paul Pogba sanctionné à cause de sa présence à l'Euro ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Paul Pogba est venu saluer ses coéquipiers de l'équipe de France lors de l'Euro 2024 et la FFF a même organisé un accueil festif pour l'ancien joueur de la Juventus, suspendu pour dopage. Cela a provoqué des secousses.

« Vous ne voulez pas inviter Lance Armstrong histoire de rigoler un peu aussi ? ». Ce message sur X envoyé aux organisateurs du Tour de France par un supporter facétieux a résumé l'avis de pas mal de monde après avoir vu la Fédération Française de Football mettre en vedette Paul Pogba devant les supporters présents en Allemagne pour l'Euro 2024. Et comme le confirme L'Equipe, du côté de l'Agence française de lutte contre le dopage, on a été sidéré de voir le joueur suspendu quatre ans pour un contrôle positif à la testostérone être ainsi mis sur le devant de la scène par la Fédération Française de Football.

Pour Philippe Diallo, président de la FFF, il n'y a aucun souci à cette visite de La Pioche à ses anciens coéquipiers, mais également cette présentation aux supporters, forcément heureux de voir le champion du monde 2018. « Ses procédures ne sont pas terminées. Mais indépendamment de cela, c'est quelqu'un qui a connu, sportivement et personnellement, de nombreuses difficultés ces dernières années. Il fait partie de la famille. Dans une famille, on peut connaître une période plus difficile, mais on fait quand même partie de la famille », a précisé le successeur de Noël le Graët. Cependant, l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là comme le révèle Etienne Moatti dans le quotidien sportif.

L'Agence Mondial Antidopage a tout prévu

En effet, les règles de la lutte contre le dopage évoquent ce que les sportifs sanctionnés ont le droit de faire et surtout n'ont pas le droit de faire durant leur période de suspension. L'article 10-14-1 du code mondial antidopage, dans un de ses commentaires, précise : « Les sportifs suspendus ne peuvent pas participer à un camp d’entraînement, à une exhibition ou à un entraînement organisé par leur fédération nationale ou un club qui est membre de cette fédération nationale ou qui est financé par une instance gouvernementale. » Il faut désormais savoir ce que veut dire le mot exhibition, et surtout si l'agence mondiale antidopage se saisira du dossier, ce qui ne semble pas être le cas. Heureusement pour Paul Pogba et pour la Fédération Française de Football.