Oubliez les purges, Portugal-France va envoyer du lourd

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Programmé ce vendredi soir, le quart de finale entre le Portugal et l’équipe de France opposera deux sélections en difficulté dans le jeu. Beaucoup craignent un nouveau match décevant dans cet Euro. Mais cette affiche pourrait bien nous surprendre.

Avant le début de l'Euro 2024, une confrontation entre le Portugal et l’équipe de France aurait fait saliver tous les amateurs de football. Seulement voilà, les deux adversaires en quart de finale n’ont pas impressionné depuis le début de la compétition. Elles ont plutôt rencontré des difficultés pour produire du jeu et emballer les rencontres. Beaucoup s’attendent donc à une nouvelle partie pauvre en spectacle, alors qu’Elton Mokolo imagine un match passionnant.

🇵🇹🇫🇷 Va-t-on assister à une purge entre le Portugal et la France ?@EltoMok : "Je ne pense pas, nous avons deux favoris au titre. On va assister à un match ouvert." pic.twitter.com/72Oxx7daS5 — After Foot RMC (@AfterRMC) July 4, 2024

« Est-ce qu'on va assister à une purge ? Je n'en suis pas forcément persuadé, a répondu le chroniqueur de RMC. Ça peut être conditionné par le premier but. En effet, quand on regarde l'équipe de France et le Portugal, on a deux équipes qui ont souvent été à l'initiative mais qui ont déçu. Là pour le coup, il faut aussi mettre en contexte le fait que tu aies affronté des équipes qui étaient supposées inférieures sur le papier et qui ont refusé le jeu. L'exemple le plus criant c'était la Belgique. Par rapport à ça, l'équipe de France a dû s'inventer une vie face à un bloc bas, proposer des solutions et ils n'ont pas forcément été en réussite. Même chose pour le Portugal contre la Slovénie. »

Personne ne voudra subir

« Là tu es sur un coup où il y a deux favoris au titre qui se rencontrent. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait une équipe, que ce soit le Portugal ou l'équipe de France, qui arrivera en se disant : "on va être dans une soumission, on va passer tout notre match en bloc bas". Suivant ce qui va se passer au niveau du contexte, du premier but qui pourrait être un élément important, à l'image de ce qu'on a vu pour la Turquie et l'Autriche (2-1), on pourrait assister à un match ouvert. Quand tu regardes la réalité des France-Portugal en compétition, "purge" n'est pas le premier mot qui me vient », a rassuré Elton Mokolo.