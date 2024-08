OM ‍: Mis au cachot, il veut faire craquer De Zerbi

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

A l’instar de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, Jordan Veretout a été placé dans le loft par l’Olympique de Marseille, qui ne compte pas sur lui pour la saison à venir. L’international français a pourtant espoir de faire changer Roberto De Zerbi d’avis, une fois le mercato estival terminé.

Joueur essentiel de l’Olympique de Marseille l'an passé, Jordan Veretout a réalisé une saison honorable dans le marasme du club phocéen. Homme à tout faire du milieu de terrain, l’ancien joueur de l’AS Roma a brutalement été écarté par Roberto De Zerbi au début du mercato, en accord avec l’état-major du club. A un an de la fin de son contrat, Jordan Veretout n’entre plus dans les plans de l’OM et a été invité à se trouver un nouveau club. Au début de l’été, l’ancien Stéphanois a refusé un pont d’or du Qatar et depuis, c’est le calme plat. Mais du côté de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia, pas question de changer d’avis et de réintégrer Veretout.

Veretout veut retourner De Zerbi

A l’instar des autres indésirables, il reste à part et son gros salaire n’y change rien. En interne, l’OM assure d’ailleurs qu’il sera inflexible, même une fois le mercato terminé, et que les lofteurs ne joueront pas de la saison avec les professionnels. Une vraie tuile pour Jordan Veretout, qui tente néanmoins de garder le moral et l’espoir de jouer cette saison. A en croire les informations de RMC, l’international français a toujours dans un coin de sa tête de faire changer d’avis Roberto De Zerbi à son sujet. Il sait que Geoffrey Kondogbia n’était pas dans les petits papiers de l’entraîneur italien, et que l’international centrafricain a réussi à le faire changer d’avis grâce à son état d’esprit irréprochable et à ses qualités au milieu de terrain.

Jordan Veretout espère suivre ce chemin, mais a tout de même un sacré handicap pour y parvenir, il s’entraîne avec la réserve, loin du groupe professionnel, ce qui n’a jamais été le cas de Kondogbia cet été. Conscient que sa situation est difficile, Jordan Veretout reste « à l’écoute du marché » selon la radio, mais les offres ne pleuvent pas depuis le retrait d’Al-Duhail, qui s’est retiré du dossier après le refus du joueur il y a quelques semaines. L'OM de son côté, espère une issue positive dans les ultimes jours du mercato avec un départ qui soulagerait grandement ses finances.