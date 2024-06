Merci Mbappé, la France gagne 100 millions de supporters

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les Madrilènes préfèrent la France à l'Espagne lors de cet Euro. Un constat inhabituel mais qui s'explique par une énorme vague de Mbappé-mania.

La France, équipe la plus populaire d’Europe ? Grâce à Kylian Mbappé, c’est possible que devant les téléviseurs, les Bleus de Didier Deschamps soient parmi les nations les plus soutenues en dehors de son pays. En effet, une vague de fans espagnols a débarqué depuis le début du mois de juin, principalement en raison de l’annonce de la signature de Kylian Mbappé. La France est devenue la deuxième nation de coeur dans la capitale espagnole, qui possède un bastion de socios, de peñas et de supporters partout dans le monde. Selon des rapports d’études spécialisées, ils sont plus de 150 millions dans le monde à soutenir activement le Real Madrid, l’un des clubs les plus populaires sur la planète football.

La France de Kylian adorée à Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Et déjà que les Bleus avaient un gros capital de sympathie au Real avec les présences de Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, un cap a été franchi avec la signature de Kylian Mbappé. Pour L’Equipe, qui a interrogé des socios, les fans madrilènes vont avoir un oeil aiguisé sur les performances de l’ancien du PSG, qui sera leur joueur dans quelques semaines. « La France de Kylian, c’est notre deuxième équipe ! Il y a quatre de nos joueurs, c’est plus que dans la sélection espagnole. C’est pour ça que je suis derrière la France et que je veux qu’ils gagnent. Et même s’ils affrontent l’Espagne », estime Juan Antonio, socio du Real âgé de 61 ans. La culture club est souvent placée au-dessus du pays comme c’est aussi le cas en Angleterre où la sélection passe souvent en second.

Une sensation confirmée par un ancien joueur du Real Madrid, pour qui la Mbappé mania change tout en Espagne. « Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde depuis des années et un joueur suivi de près par de nombreux fans ici. Le fait qu’il soit un nouveau joueur du Real Madrid depuis quelques jours va certainement rendre le public espagnol encore plus attentif à ce qu’il fait sur le terrain », assure Albert Celades dans les colonnes d’Aujourd’hui en France. Nul doute que si la France et Mbappé vont loin, le public madrilène ne s’en plaindra pas, et semble prêt à ne pas lui en vouloir s’il remporte l’Euro au détriment de l’Espagne. Loin d’être l’attitude du public parisien et français quand Lionel Messi est revenu au PSG après le titre conquis en Coupe du monde face aux Bleus.