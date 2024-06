Mbappé aux JO, coup de théâtre à Madrid ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Dans une interview accordée à L’Equipe, Philippe Diallo, le président de la Fédération française de Football, a relancé l’espoir de voir Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques avec l’Equipe de France.

Lundi matin, Thierry Henry a annoncé une pré-liste « virtuelle » et « du moment » de joueurs sélectionnés pour disputer les Jeux Olympiques 2024 avec l’Equipe de France. Cette liste va énormément bouger puisque Lille et le PSG dont déjà fait savoir qu’ils ne libèreront pas Leny Yoro, Bafodé Diakité, Lucas Chevalier, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola. De plus, la pré-liste de Thierry Henry ne comportait que deux joueurs de plus de 23 ans, à savoir Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Matateta. Or, le sélectionneur des Bleuets a confirmé qu’il aurait bien trois jokers à sa disposition. Lors de sa conférence de presse, le champion du monde 1998 n’a pas fermé la porte à Kylian Mbappé, même si l’espoir de le voir disputer les JO de Paris est mince après sa signature au Real Madrid.

JO 2024 : Flamme olympique, Létang se fout du monde https://t.co/NzHpsrI2eb — Foot01.com (@Foot01_com) June 5, 2024

Il y a néanmoins de quoi y croire selon Philippe Diallo, le président de la FFF, qui a relancé l’espoir dans une interview accordée à L’Equipe. « Thierry Henry a présenté une liste qu'il a qualifiée de virtuelle, c'est-à-dire qu'elle donne un premier cap après tous les contacts qui ont été pris. Des gens peuvent sortir et d'autres entrer. Il ne vous a pas échappé que, parmi les plus de 23 ans que l'on peut retenir, il n'y en a que deux sur les trois possibles. Donc, il y a une troisième place qui reste ouverte pour la liste définitive qui sera remise le 3 juillet. Mbappé ? On sait que les Jeux sont très importants pour la France et le football français » a confié le patron de la FFF avant de conclure.

La FFF y croit toujours pour Kylian Mbappé

« L'objectif est de pouvoir constituer la meilleure équipe possible le moment venu, c'est ce que j'ai toujours défendu. Je reste sur cette ligne. Florentino Pérez était à l'Élysée dans le cadre d'un événement de la FIFA et a fait une réponse diplomatique en laissant entendre que les choses étaient ouvertes, on s'en est tenus à cette réponse » a lancé Philippe Diallo, pour qui un espoir existe toujours de voir Kylian Mbappé défendre les chances de la France lors des Jeux Olympiques. Cela signifierait alors que le capitaine des Bleus enchainerait l’Euro puis les JO, ce qui retarderait sa préparation avec son nouveau club, le Real Madrid. Pour rappel, le président merengue Florentino Pérez a officiellement fermé la porte aux autres internationaux français (Mendy, Tchouaméni, Camavinga). Difficile dès lors de l’imaginer dire « oui » à Kylian Mbappé mais du côté de la FFF, on continue d’y croire dur comme fer.