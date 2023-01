Martinez a humilié la France, l’Argentine en fait son héros

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Emiliano Martinez restera, plus encore que Lionel Messi, comme le bourreau principal de l’Equipe de France lors de la Coupe du monde au Qatar.

Auteur d’un arrêt décisif à la 120e minute en face à face avec Randal Kolo-Muani puis déterminant lors de la séance des tirs au but avec deux arrêts face à Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman, le gardien de l’Argentine est désormais un dieu vivant dans son pays. En France, l’image dégagée par Emiliano Martinez est celle d’un bon gardien mais surtout celle d’un énorme provocateur, qui a lancé des chants à l’encontre de Kylian Mbappé, qui a brandi son trophée de meilleur gardien du Mondial de manière obscène et qui avait dans ses bras une poupée à l’effigie, là encore, de Kylian Mbappé lors des célébrations des Argentins dans leur pays. Mais à en croire Georges Quirino, correspondant de RMC au pays de l’Albiceleste, c’est justement car c’est un provocateur exceptionnel que Martinez est adoré en Argentine, où il n’est pas à la hauteur de Messi… mais presque.

Martinez, joueur préféré des Argentins avec Messi

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emi Martinez (@emi_martinez26)

« A cause des célébrations, je trouve qu’on a un peu trop catalogué les Argentins dans un rôle de voyou, de barbare ou de mal-élevés. Quand tu gagnes en Argentine, tu as gagné le droit de chambrer ton adversaire, c’est dans la culture du pays. Martinez ? Je ne veux pas le défendre car c’est un peu nase, tout ce qu’il a fait après le match, l’histoire du gant devant le sexe, etc. Mais le problème c’est que Martinez, c’est son personnage, tout le monde a découvert que ce mec était un énorme provocateur mais les Argentins l’adorent pour ça. Les gamins le kiffent, après Messi, c’est le joueur préféré des Argentins. Il est très apprécié, il a une grande place dans le football argentin » a livré le journaliste qui vit en Argentine et qui est donc très bien placé pour savoir comment Emiliano Martinez est perçu dans son pays. Joueur adoré des Argentins, le gardien d’Aston Villa ne devrait donc pas changer son comportement, qui fait de lui l’une des coqueluches du football argentin.