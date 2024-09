Maignan secoue le vestiaire, Mbappé et Griezmann ciblés

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A en croire L'Equipe, après la défaite de la France vendredi contre l'Italie, Mike Maignan a piqué un coup de sang dans le vestiaire. Mbappé et Griezmann ont eu les oreilles qui sifflaient.

Le gardien de but des Bleus avait la mine des mauvais jours en venant commenter devant les médias le 1-3 pris par son équipe face à la Squadra Azzurra et Mike Maignan n'avait pas caché sa colère dans les couloirs du Parc des Princes. Mais ce samedi, le quotidien sportif révèle que dans l'intimité du vestiaire français, une fois la rencontre terminée, le portier de l'équipe de France et de l'AC Milan a haussé clairement le ton, furieux qu'il était d'avoir encaissé 3 buts et surtout d'avoir vu ses coéquipiers sombrer face à une formation italienne qui n'était pas si effrayante que cela sur le papier. Et Mike Maignan a directement visé, sans les nommer, le comportement de certains de ses coéquipiers, notamment Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

Maignan laisse le vestiaire sans voix

Nos confrères de L'Equipe révèlent que Mike Maignan n'a pas tout goûté l'attitude de certains joueurs dont il estime qu'ils n'ont pas montré une motivation énorme avant et pendant cette rencontre face à l'équipe d'Italie. « La question se pose naturellement la question de savoir qui visait Maignan ? Difficile de ne pas voir une pierre dans le jardin de Mbappé. L'attitude indolente du capitaine des Bleus, à l'échauffement, comme en seconde période, n'est pas passée inaperçue en interne. Griezmann ? Le joueur de l'Atlético de Madrid, de nouveau décevant, n'a pas toujours affiché vendredi sa générosité habituelle », fait remarquer le média sportif.

Suite à ce coup de gueule du gardien de but, le silence se serait installé dans le vestiaire, Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France n'ayant visiblement rien à ajouter ou à répondre à son coéquipier. Si les Bleus ont pris une claque, Didier Deschamps s'est probablement découvert à un nouveau leader, mais pas au point de lui donner le brassard de capitaine.