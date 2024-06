M6 tacle Lizarazu, le consultant soldat de Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Premier match de l'Euro sur M6 ce vendredi soir, et Christophe Dugarry sera aux commentaires de l'équipe de Didier Deschamps. L'occasion pour la 6e chaine d'envoyer Bixente Lizarazu sur les roses.

Depuis le début de l’Euro, M6 et TF1 se partagent les affiches en clair, même si les passionnés de football doivent forcément s’abonner à BeIN Sports s’ils veulent suivre l’ensemble des matchs, y compris les matchs moins importants. Ce n’est pas la première fois que cet accord se met en place et cela se passe très bien entre les deux chaînes en clair, qui peuvent ainsi chacune se vanter de diffuser l’Euro sans avoir à payer le prix fort. Le premier match de la France contre l’Autriche a été diffusé par TF1, mais le deuxième ce vendredi soir contre les Pays-Bas sera sur M6. L’occasion de retrouvailles toujours très musclées entre Christophe Dugarry et Didier Deschamps. Depuis la Coupe du monde 2018, les deux hommes se détestent cordialement. L’ancien attaquant avait vivement critiqué le jeu pratiqué par les Bleus de son ancien coéquipier, qui avait pris la mouche et l’avait plusieurs remis à sa place. Ce fut encore le cas avant l’Euro quand, interroge sur le non-match des Bleus pendant une bonne partie de la finale de la Coupe du monde 2022, « DD » avait répondu sur le niveau de jeu de Christophe Dugarry sur certaines rencontres dans sa carrière.

Dugarry moins supporter que Lizarazu, c'est sûr !

« Après un match gagné dans la douleur les Bleus peuvent définitivement obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale »

Une rancune tenace donc, mais qui n’aura aucune conséquence sur le niveau des commentaires sur la rencontre de l’équipe de France, assure M6. « S’il est déçu par le jeu de l’équipe de France, il le dira, mais s’il doit dire que Deschamps a fait des bons choix, il le dira aussi », assure ainsi Xavier Domergue, le commentateur qui sera aux côtés de Christophe Dugarry ce vendredi soir. Dans Le Parisien, au sein des hautes sphères de M6, on se félicite plutôt d’avoir un tel consultant, moins consensuel qu’un Bixente Lizarazu qui est visiblement un peu trop supporter des Bleus aux yeux de la 6e chaine. « Il n’est pas virulent pour être virulent, ses réflexions sont toujours pertinentes. Il soutient les Bleus, mais est exigeant. Il est peut-être moins dans le soutien absolu que Lizarazu… », a glissé l’un des dirigeants de M6, histoire de rappeler que sa chaine pouvait bénéficier de l’expertise de Christophe Dugarry et non pas celle d’un consultant supporter de l’équipe de France.