« ‍Les clubs sont les employeurs ‍», Deschamps s’explique sur Mbappé

Par Claude Dautel

Dans une vidéo réalisée par la Fédération Française de Football, Didier Deschamps est revenu sur l'absence de Kylian Mbappé lors de ces deux matchs de Ligue des Nations.

Aucune conférence de presse n'étant au programme du sélectionneur national lors de ce premier jour de préparation des deux rencontres à venir face à Israël et la Belgique, on pensait devoir attendre 24 heures de plus pour avoir l'avis de Didier Deschamps sur la présence de Kylian Mbappé dans le onze de départ du Real Madrid face à Villarreal. Cependant, la Fédération Française de Football a mis en ligne un entretien réalisé ce lundi avec le coach de l'équipe de France. L'occasion de Didier Deschamps de parler de Kylian Mbappé, et surtout de taper en touche. Pour DD, il n'y a aucune polémique suite à cette décision de Carlo Ancelotti d'aligner son joueur, alors que ce dernier ne rejoindra pas les Bleus pour les deux matchs à venir.

Le Real Madrid fait ce qu'il veut avec Mbappé

« Kylian cristallise beaucoup de choses sur lui. Ce n’est pas faire un cas de Kylian. Aujourd’hui, il faut voir ça de manière plus générale. À savoir que le postulat de départ, c'est évidemment que les intérêts des clubs et des équipes nationales, je ne parle pas que de la France, à un moment, ils divergent forcément. Il ne faut pas oublier, et ce n’est pas nouveau, que l’employeur c’est le club. Ce n’est pas la fédération. Moi, je fais en sorte, de part la relation que j’ai avec les joueurs, d’échanger avec eux, mais pour moi le plus important, c'est l’intérêt du joueur. Je sais très bien qu’il n’ira pas contre son club, pas plus que contre la sélection. Moi, après discussion, je veux privilégier l’intérêt du joueur sans le mettre en difficulté. Il peut y avoir des interprétations, mais c’est valable pour tous les clubs. Si un joueur a des soucis sur le plan physique, les clubs ont toujours été réfractaires pour qu’ils puissent aller en sélection et prendre des risques. Je ne suis pas là pour prendre des risques, j’ai été entraîneur en club, et en club, même quand vous estimer qu’il y a un risque, vous pouvez faire jouer un joueur. Pour moi, discuter directement avec les joueurs, plus les éléments entre les médecins du club et nous, cela m’amène à prendre des décisions alors que la quasi-totalité des joueurs sort de neuf matchs en trois semaines. La surcharge des calendriers pousse les clubs à être de plus en plus vigilant des uns et des autres », a expliqué Didier Deschamps, qui ne voit donc aucune raison de se fâcher contre le Real Madrid ou Kylian Mbappé.