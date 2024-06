La France maltraitée à l’Euro, Deschamps accuse

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Grâce à une victoire 1-0 contre l'Autriche, l'équipe de France a pris une bonne option sur la qualification pour la suite de l'Euro 2024. Didier Deschamps fustige néanmoins l'organisation de la compétition.

Les Bleus ont commencé leur Euro timidement face aux Autrichiens. Une courte victoire 1-0, dans un match où l'impact physique a primé sur la qualité du jeu. La France va affronter les Pays-Bas pour leur deuxième rencontre, vendredi 21 juin, à 21 heures. Les Oranjes ont également remporté leur premier match (2-1 contre la Pologne) mais ont joué dimanche, à 15 heures. Ils ont donc un jour et demi de récupération de plus que les Tricolores ainsi que deux nuits complètes de plus. Une situation que déplore Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France a critiqué l'organisation de l'Euro, après le succès face à l'Autriche, lors du Mag de l'Euro 2024 sur TF1, alors qu'il était pratiquement minuit.

Deschamps s'insurge contre le traitement de la France à l'Euro

"L'organisation laisse à désirer..."



En exclusivité pour le Mag, Didier Deschamps revient sur le calendrier des Bleus lors de cet Euro 2024 !



Pour suivre Le Mag en direct : https://t.co/0kxE7LuyAo pic.twitter.com/jfMkCiKTN7 — TF1 (@TF1) June 17, 2024

« Je veux bien que ce soit l’ordinateur qui fasse l’ordre des matchs, mais je ne sais même pas comment vous dire ça sans dire trop de mots qui pourraient être interprétés... On a un adversaire qui n’a pas joué hier à 21 heures, il a joué hier à 15 heures. Et puis avec une organisation qui laisse à désirer, puisqu’on a fait un déplacement à l’aller qu’on nous avait vendu comme une heure et demie, deux heures, eh bien on a été coupés de trois heures ! Donc là, on va avoir trois heures quand on pourra partir... Donc ça nous fait arriver très, très, très tard aussi, donc... On fera en sorte d’optimiser sur la récupération, mais c'est un désavantage important par rapport à cette équipe des Pays-Bas » a affirmé l'ancien milieu de terrain, qui a tout de même fêté sa 100e victoire à la tête des Bleus. Mais vraisemblablement, ce n'est pas suffisant pour faire oublier les légères disparités de calendrier dans cet Euro 2024.