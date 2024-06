EdF ‍: Le fiasco Kolo Muani, la France prend peur

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Entré en fin de match contre l’Autriche, Randal Kolo Muani n’a sans doute pas marqué beaucoup de points auprès de son sélectionneur. Ni du grand public ou des observateurs.

L'Équipe de France assure l’essentiel. Pour son entrée en lice dans l’Euro 2024, les Bleus n’ont pas été brillants mais l’ont emporté d’une courte tête contre une vaillante équipe d’Autriche après un but contre son camp de Maximilian Wöber avant la pause (1-0). Une rencontre marquée par les nombreux duels disputés par les joueurs tricolores, dont un entre Danso et Mbappé qui a amené à un nez cassé pour le nouveau joueur du Real Madrid. Outre cet évènement, les remplaçants n’ont pas vraiment convaincu dans ce match. Si Fofana et Giroud sont entrés dans le temps additionnel et n’ont pas eu énormément de temps de jeu, cela ne concerne pas Randal Kolo Muani, entré à la 70ème minute à la place d’Ousmane Dembélé. Le joueur du PSG n’a pas suffisamment joué pour être noté, mais sa prestation ne restera pas dans les mémoires.

Kolo Muani déçoit, les observateurs critiques sur l’attaque

Marcus Thuram côté gauche, Kolo Muani côté droit, c'est quoi ce cauchemar — 60SecondesFoot (@60secondesF) June 17, 2024

Dans la continuité de sa saison décevante avec le club de la capitale, le joueur formé au FC Nantes s’est distingué par ses nombreux mauvais choix en phase offensive, et les réseaux sociaux n’ont d’ailleurs pas manqué de critiquer la performance de l’ancien de l’Eintracht Francfort. « Marcus Thuram côté gauche, Kolo Muani côté droit, c'est quoi ce cauchemar », a pesté un internaute pour résumer les choses. Consultant pour le Winamax FC, Walid Acherchour n’a pas caché son inquiétude sur l’attaque française dans sa globalité, évoquant RKM mais également Marcus Thuram, qui a lui disputé l'intégralité du match : «On va faire l’Euro avec des Thuram et des Kolo Muani en sortie de banc à ce niveau technique ? On parle de joueurs qui jouent à l’Inter Milan et au Paris Saint-Germain ! Ce soir, combien de fois j’ai crié devant ma télé en me disant, ce n’est pas possible, c’est un match international ! Il y a des choses qui sont effrayantes», a-t-il notamment lâché. En cas d’absence prolongée de Mbappé touché au nez, l’attaque française pourrait connaître des difficultés à concrétiser ses actions, à moins que Giroud ne prenne le relais pour sa dernière compétition en Bleu.