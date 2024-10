La Belgique panique, Robert Pirès ne comprend pas

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

A quelques heures du choc entre la Belgique et la France en Ligue des Nations, Robert Pirès s'est confié sur cette affiche. Le champion du monde 98 a bien du mal à comprendre les Diables Rouges.

Se confiant ce lundi au quotidien La Dernière Heure, Robert Pires ne doute pas que cette affiche entre la Belgique et la France, en passe de devenir un grand classique, sera encore palpitante. On se souvient que lors du dernier Euro, les Bleus avaient éliminé les Belges sur un but gag en fin de match, même si la France méritait sa qualification contre son adversaire préféré. Interrogé sur cette série de victoires de l'équipe de Didier Deschamps contre la Belgique, le champion du monde 1998 avoue n'avoir aucune explication, sauf peut-être une possible sentiment d'impuissance de nos voisins dès qu'ils affrontent l'équipe de France Mais Robert Pirès ne veut pas du tout croire que ce lundi les Bleus vont se promener pour cette rencontre de Ligue des Nations.

La Belgique panique face à la France

« Je trouve que la Belgique reste une sélection de haut niveau, mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. La Belgique a toujours eu des grands joueurs à mon époque, et encore aujourd'hui. J'ai vu la feuille de match face à l'Italie. Normalement, c'est une équipe qui doit, à un moment donné, gagner quelque chose. La France devrait craindre la Belgique, mais je ne sais pas ce que vous avez contre nous. Chaque fois, ça se passe plutôt bien pour la France. On a l'impression que dès que vous jouez contre nous, vous vous sentez en infériorité », explique Robert Pirès, qui espère tout de même que cette série de victoires de l'équipe de France va continuer ce lundi soir au stade Roi Baudoin, à suivre sur le livescore de Foot01.