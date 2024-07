Kylian Mbappé, un problème avec l'équipe de France ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Forcément perturbé par le port d'un masque de protection, Kylian Mbappé n'a pas encore montré grand-chose lors de l'Euro avec l'équipe de France. S'il veut briller, le joueur du Real Madrid va devoir faire plus et mieux.

La France est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro 2024 et vendredi soir, c'est le Portugal de Cristiano Ronaldo qui se propose sur la route de Didier Deschamps. Sur la pelouse du Volksparkstadion à Hambourg, ce sera l'occasion de voir deux stars mondiales du football, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé. Si le premier est au crépuscule de sa carrière, comme il l'a confié après la victoire portugaise face à la Slovénie, l'attaquant français n'a, lui, que 25 ans et tout lui semble possible. Reste que depuis le début de l'Euro, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne brille pas avec l'équipe de France. Forcément, sa blessure au nez et le port du masque qui en découle gênent Kylian Mbappé, mais cela n'explique pas certaines statistiques, déjà constatées avec le PSG, à savoir que le Kid de Bondy court moins que les autres et qu'il a du mal à fonctionner avec ses coéquipiers.

Kylian Mbappé n'est pas là pour être Usain Bolt

A 48 heures du très attendu match face au Portugal, Vincent Duluc, Damien Degorre et Hugo Delom se sont penchés sur le cas Kylian Mbappé, afin d'essayer de comprendre pourquoi la star tricolore n'avait plus son rendement habituel. Et si l'argument de la préparation estivale avec le PSG à l'été 2023 ou du spleen du début d'année n'est plus réellement valable, nos confrères de L'Equipe font un constat basé sur les datas communiqués par l'UEFA. « Les chiffres après les huitièmes auraient tendance à confirmer cette idée : en moyenne, sur ses trois matches, Mbappé a couru 8,15 km par rencontre, ce qui est assez loin de ce que proposent des attaquants comme Kai Havertz (10,91 km/match), Alvaro Morata (10,52), Harry Kane (10,55) ou même Cristiano Ronaldo (9,14). Et il n'est pas évident que le buteur français compense par le nombre de courses à haute intensité », font remarquer les journalistes du quotidien sportif, tout en rappelant que l'équipe de France a besoin d'un attaquant et pas d'un Usain Bolt marathonien. Alors comment expliquer cela ? C'est là qu'une question perturbante se pose. Kylian Mbappé a-t-il des coéquipiers capables de tenir sa cadence ?

Pour L'Equipe, il est clair qu'on peut se demander si les joueurs choisis par Didier Deschamps pour entourer Kylian Mbappé sont réellement ceux qui peuvent le mieux aider ce dernier à développer son jeu : « Mbappé n'utilise plus ce qui a fait sa force pendant des années : son sens inné de l'appel, cette capacité presque unique à prendre la profondeur. Parce qu'il considère ne plus en avoir les moyens ? Qu'il est plus utile dans un rôle de détonateur dans le coeur du jeu ? Ou simplement parce qu'il ne perçoit pas ses partenaires comme capable de lui fournir ce type de ballons ? » Cependant, certains le font remarquer, il suffira que Mbappé marque trois buts en finale pour que l'on oublie toutes ces interrogations sur celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde.