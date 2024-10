Kylian Mbappé et la France, alerte rouge ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Gêné par une blessure musculaire, Kylian Mbappé a joué trente minutes lors du match entre le Real Madrid et Lille mercredi soir. Malgré son retour sur les terrains, le capitaine de l’Equipe de France n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour jouer contre l’Israël et la Belgique en Ligue des Nations.

Jeudi en début d’après-midi, Didier Deschamps a dévoilé sa première liste depuis l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann. Privé de son vice-capitaine, le sélectionneur des Bleus va également devoir faire sans Kylian Mbappé. Et pour cause, le capitaine des Bleus n’est pas suffisamment remis de sa blessure musculaire selon Didier Deschamps, malgré le retour de l’ancien joueur du PSG lors de la 2e journée de Ligue des Champions entre Lille et le Real Madrid mercredi soir (1-0) au stade Pierre-Mauroy.

La France sans Kanté et Mbappé, Deschamps innove https://t.co/oYJhr6Aw6b — Foot01.com (@Foot01_com) October 3, 2024

« J'ai échangé avec Kylian, évidemment de par sa situation encore incertaine, il y a des interrogations. Il a un problème qui n'est pas grave mais qui nécessite des soins pour pouvoir bien récupérer » a déclaré Didier Deschamps, qui ne veut « pas prendre de risque » avec la santé de son capitaine afin qu’il récupère au maximum. Kylian Mbappé va donc observer une période de repos avec le Real Madrid durant la trêve internationale, mais cette absence cache-t-elle un malaise plus profond ? Le doute est permis selon L’Equipe, qui revient sur le rassemblement pénible de Kylian Mbappé au mois de septembre.

Mbappé et la France, un malaise à dissimuler

Titulaire contre l’Italie lors de la défaite au Parc des Princes, l’ancien Monégasque avait livré l’un de ses pires matchs sous le maillot des Bleus. « Mbappé n'avait même pas cherché à dissimuler son envie d'être ailleurs au cours de la conférence de presse de veille de match » rappelle notre confrère Damien Degorre. Fantomatique pendant l’Euro 2024, en difficulté depuis le début de la saison avec l’Equipe de France, Kylian Mbappé n’est plus le même et son absence pour les matchs du mois d’octobre reste un point d’interrogation car dans d’autres contextes, Didier Deschamps n’a jamais hésité à appeler des joueurs de retour de blessure afin qu’ils soient avec le groupe même s’ils ne jouent pas ou peu.

A n’en pas douter, Kylian Mbappé sera très attendu en novembre prochain à l’occasion des matchs contre Israël et en Italie pour lever les doutes. Car après avoir perdu physiquement Griezmann, la France ne peut pas se permettre de perdre mentalement Mbappé, lui qui -conspué lors de son entrée avec le Real face à Lille mercredi-, doit renouer le fil de son histoire d'amour avec le public français.