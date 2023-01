Karim Benzema roi de France, l'énorme surprise !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ejecté du camp tricolore à la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema a néanmoins été récompensé pour son année 2022 incroyable. De quoi relancer les rancoeurs sur son traitement en équipe de France.

Ballon d’Or 2021-2022, Karim Benzema devait être le fleuron de l’attaque française au Mondial avec Kylian Mbappé. Il n’en a rien été puisque le buteur du Real Madrid a du déclarer forfait 72 heures avant l’entrée en lice des Bleus. Un problème physique a été évoqué, même si pour l’heure, il n’est pas bien clair si cela signifiait son forfait définitif pour l’ensemble de la compétition, ou si l’espoir de le revoir en pleine forme dans les matchs couperets était réel. Toujours est-il qu’il n’a clairement pas été retenu et a donc vu l’occasion unique de remporter la Coupe du monde lui passer sous le nez.

Un évènement qu’il mettra forcément du temps à digérer, et qui ne pourra probablement jamais été rattrapé puisqu’il a annoncé sa retraite internationale dans la foulée de la Coupe du monde au Qatar. Cela ne l’empêche pour l’heure pas d’être performant avec le Real Madrid, puisqu’il a inscrit un doublé pour son retour, face à Valladolid le week-end dernier. Avec le club espagnol, KB9 marche sur l’eau, et cela lui vaut une récompense de plus dans sa vitrine. L’USJF, le syndicat des journalistes sportifs français, l’a ainsi élu champion de l’année 2022. Un plébiscite parmi les 3.000 journalistes sportifs invités à s’exprimer, surtout que le deuxième n’est autre que Kylian Mbappé, qui n’a pas pu surpasser son compatriote chez les Bleus malgré son énorme performance en Coupe du monde.

Avec des si, les Bleus et Benzema auraient trois étoiles

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Un succès qui a ravivé le débat sur les qualités de Karim Benzema, son apport en équipe de France et ce qu’il aurait pu se passer si jamais Didier Deschamps et son staff avaient insisté pour le conserver dans le groupe au Qatar. Pour les internautes, KB9 mérite clairement ce titre de champion de l’année, et les Bleus peuvent se mordre les doigts. « S'il avait joué la coupe du monde avec l'équipe de France, elle aurait remporté la coupe », « les mêmes journalistes qui ont étouffé l’affaire Benzema » ont notamment envoyé certaines internautes qui ont commenté la récompense de l’attaquant tricolore. C’était déjà le cas avant ce troublant mondial au Qatar, mais le cas Benzema continue de diviser le pays, surtout que l’attaquant du Real Madrid affiche toujours une forme étincelante quand il évolue avec son club.

Benzema et le mystère français

Mais le mystère demeure sur cette histoire en équipe de France toujours ratée, si ce n’est la victoire en Ligue des Nations qui ne pèse pas forcément bien lourd par rapport aux grandes échéances manquées. Un gâchis qui ne devrait malheureusement pas être rectifié dans le temps, à moins d’une énorme surprise en ce qui concerne le nom du futur sélectionneur des Bleus. Car c'est une évidence, si Zinedine Zidane devient le sélectionneur des Bleus au détriment de Didier Deschamps, il ne fait quasiment aucun doute que Karim Benzema pourrait rapidement revenir sur sa décision fracassante de tourner définitivement le dos au maillot de l'équipe de France.