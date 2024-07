JO 2024 ‍: Thierry Henry rappelle deux réservistes

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Histoire de pallier une éventuelle blessure d’Enzo Millot, touché à une cheville lors du dernier entraînement de l’équipe de France olympique, Thierry Henry a décidé de rappeler deux réservistes : Andy Diouf et Chrislain Matsima.

Le staff de l'Équipe de France Olympique masculine a annoncé dimanche le retour de 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝗹𝗮𝗶𝗻 𝗠𝗮𝘁𝘀𝗶𝗺𝗮 et 𝗔𝗻𝗱𝘆 𝗗𝗶𝗼𝘂𝗳 dans le groupe tricolore 🇫🇷



➡️ https://t.co/eSczpBpRfC pic.twitter.com/YBbUDSqDfR — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2024

« Le staff de l'Équipe de France Olympique masculine a annoncé dimanche le retour de Andy Diouf et Chrislain Matsima dans le groupe tricolore. Andy Diouf et Chrislain Matsima vont effectuer leur retour dans le groupe de l'Équipe de France Olympique qui participe actuellement au tournoi de football masculin des Jeux de Paris 2024. Le milieu de terrain du RC Lens et le défenseur de l'AS Monaco rejoindront la sélection de Thierry Henry dans son camp de base, lundi en fin de matinée. Ils l'avaient quittée respectivement les 12 et 27 juillet à la demande de leurs clubs mais restaient disponibles en tant que réservistes », peut-on lire sur le site de la FFF ce dimanche soir.

Si pour l'instant, Millot reste dans la liste des 18, Henry n’exclut pas d’intégrer l’un des deux nouveaux pour la suite des Jeux Olympiques de Paris en cas de véritable blessure du joueur de Stuttgart. Tout le monde en saura plus d’ici mardi, jour du dernier match de poules des Bleuets contre la Nouvelle-Zélande.