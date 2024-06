Euro 2024 ‍: Mbappé forfait, la France n'a aucune chance

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Que vaut la France en cas de forfait définitif de Kylian Mbappé à l'Euro en raison de sa blessure au nez ? Les Bleus n'auraient alors plus un profil de vainqueur selon l'ancien international tricolore Rio Mavuba.

Sérieusement blessé au nez ce lundi soir contre l’Autriche, Kylian Mbappé est allé immédiatement à l’hôpital pour un diagnostic qui ne l’a pas écarté directement de la compétition. Mais sa santé reste préoccupante, et si on parle de masque, d’opération remise à plus tard ou de retour progressif dans quelques jours, rien n’est certain. Parvenir à retrouver le chemin des terrains ne sera pas évident en si peu de temps, et le risque de forfait définitif n’est pas totalement écarté, même si personne ne veut y croire en France. Si cela devait être le cas, cela empêcherait totalement les Bleus d’aller au bout de l’Euro, croit savoir Rio Mavuba.

La France sans Mbappé, Mavuba n'y croit pas

Des idées de masques 🎭😅 ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

L’ancien international français a mis les choses au clair, sans Kylian Mbappé, la France peut oublier son objectif de titre européen. « Ça va être un handicap parce qu’une équipe avec ou sans Mbappé ce n’est pas la même. Même s’il a manqué d’efficacité contre l’Autriche, l’état d’esprit qu’il avait et ce qu’il a insufflé, c’était vraiment bien, parce qu’on l’a vu défendre et attaquer. Quand il n’est pas là, ça fait un danger en moins pour l’adversaire. Si la France peut gagner l’Euro sans Mbappé ? Non, je pense qu’il faudra qu’il revienne pour gagner l’Euro. Plus tôt il reviendra, mieux ce sera, parce qu’il crée du danger, attire énormément de défenseurs, et ça peut libérer des espaces pour d’autres joueurs. Il ne sera pas là au prochain match, mais il va falloir qu’il revienne, et que ce soit à son meilleur niveau », a livré l’ancien milieu de terrain de Bordeaux et de Lille dans les colonnes de Ouest-France.

Un constat froid et qui pourra avoir rapidement un élément de réponse puisque la France affrontera les Pays-Bas ce vendredi et ce sera surement sans Kylian Mbappé, avec qui Didier Deschamps ne compte pas prendre le moindre risque. Mais il reste à savoir si, en cas de défaite contre les Néerlandais, le sélectionneur rappellera à la rescousse son capitaine pour éviter que l’aventure ne s’arrête trop tôt.